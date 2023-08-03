Bakan Göktaş, Hindistan'da G20 Kadınların Güçlendirilmesi konferansına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hindistan'da düzenlenen bakanlar düzeyindeki G20 Kadınların Güçlendirilmesi Konferansı'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Kadınların Güçlendirilmesine Dair Bakanlar Konferansı'na katılarak konuşma yaptı. Bakan Göktaş konuşmasında "Herkes için sürdürülebilir refahı hedefliyorsak, iklim değişikliğinden kaynaklanan sosyal zorlukları diğer kesişen adaletsizliklerle birlikte ele almamız şimdi her zamankinden daha önemli. Bu bağlamda Türkiye olarak Üye Devletleri sağlam yapısal çözümler uygulamaya yönelik cesur taahhütlerde bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.