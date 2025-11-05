Bakan Göktaş: Aileyi yeniden merkeze almak insanlığın en acil sorumluluğudur

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aileyi yeniden merkeze almak insanlığın en acil sorumluluğudur" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Singapur, Özbekistan, Macaristan, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan ile ortak gerçekleştirilen 'Sosyal Kalkınma ve Entegrasyonun Temel Taşı Olarak Aile: Sürdürülebilir Gelecek İçin Stratejik Bir Yaklaşım' başlıklı yan etkinlikte konuştu.

Ailenin sadece toplumsal uyumun temel taşı değil, aynı zamanda sosyal entegrasyonun ve kapsayıcı kalkınmanın merkezi unsuru olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Bugün, toplumları ayakta tutan en kadim kurum olan aileyi konuşmak için bir aradayız. Aileyi yeniden merkeze almak insanlığın en acil sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, "Sosyal dengelerin yeniden tanımlandığı bir çağdan geçiyoruz. Toplumsal gelişmeyi yalnızca ekonomik göstergelerle ölçmek mümkün değildir. Gerçek kalkınma insanlara, ailelere ve değerlere dokunarak mümkündür" diye konuştu.

Aile odaklı politikaların, sürdürülebilir sosyal uyum ve uzun vadeli kalkınmanın temelini oluşturduğunu belirten Göktaş, "Sosyal gelişimin gerçek ölçüsü hanelerin huzuruna, sofraların bereketine ve nesiller arasındaki güvene dayanır" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada yaşanan savaşlar, göçler, iklim krizi ve dijitalleşmenin aile kurumunu derinden etkilediğini dile getiren Bakan Göktaş, bireyselleşmenin arttığı bir çağda toplumların, evlilik ve doğum oranlarındaki düşüş, yalnızlık hissi ve aile bağlarındaki zayıflamayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu durumun, aileyi yeniden merkeze almayı insanlığın en acil sorumluluğu haline getirdiğini kaydeden Göktaş, küresel ölçekte yaşanan sorunların yalnızca ulusal çabalarla çözülemeyeceğini belirterek uluslararası dayanışma ve ortak politikalar geliştirilmesi çağrısında bulundu.

'AİLEYİ TÜM POLİTİKALARIN MERKEZİNE YERLEŞTİRİYORUZ'

Türkiye'nin tüm politika belgelerini aileyi güçlendirme vizyonuyla şekillendirdiğini ifade eden Göktaş, "12'nci Kalkınma Planımız, aileyi kültürel ve manevi değerlerin temel direği olarak tanımlamaktadır. Bu çerçevede 15 Mayıs 2024'te Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı hayata geçirdik" diye konuştu.

Göktaş, kurumsal kapasitenin Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu aracılığıyla güçlendirildiğini, veriye dayalı politikalarla aile ve nüfus konularında kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

2025 yılının Türkiye'de 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, "Bu kapsamda aileyi güçlendirmeye yönelik ulusal farkındalığı artırmak için seferberlik başlattık. Aynı zamanda uluslararası alanda yürüttüğümüz aile diplomasisiyle küresel düzeyde iş birliğini güçlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl BM Genel Kurulu'nda aile kurumuna yönelik küresel tehditlere dikkat çektiğini anımsatan Göktaş, bu vizyonun Türkiye'nin uluslararası alandaki aile politikalarının temelini oluşturduğunun bir kez daha altını çizdi.

'AİLE DOSTU EKOSİSTEMİ KARARLILIKLA OLUŞTURACAĞIZ'

Göktaş, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında çalışmaların daha güçlü ve kapsayıcı bir çerçevede yürütüleceğini, barınmadan istihdama, eğitimden sosyal hizmetlere kadar tüm politikaların aile dostu bir ekosistem oluşturmak için sürdürüleceğini belirtti.

Zirvenin ülkeler arasında iyi uygulamaların paylaşılması ve yeni iş birliği yollarının geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu kaydeden Göktaş, "Aileyi koruyan, insanı merkeze alan ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren politikaları birlikte şekillendirelim" çağrısında bulundu.

Bakan Göktaş konuşmasını, "Her ülkenin kendi kültürel değerlerinden beslenen ancak evrensel ilkelerle bütünleşen bir aile vizyonu sunalım" sözleriyle tamamladı.