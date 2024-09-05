Hakan Fidan Kuzey Makedonya'da Üsküp Camii İnşaatını Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya gitti. Ziyaret kapsamı içinde Üsküp Camii inşaatına da giden Fidan, burada incelemelerde bulunarak projeye dair bilgiler aldı. Bu ziyaret, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ilişkilerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Makedonya'da Üsküp Camii inşaatını ziyaret etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya