Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Suriye'nin Durumunu Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumu ele alındı. Suriye'nin bölünmesi yönündeki girişimlere dikkat çekildi ve bu amaçla atılan adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.