Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Suriye'nin Durumunu Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumu ve bölgenin bütünlüğü için ortak tutum sergilemenin önemine vurgu yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'nin güneyindeki ateşkesin durumu ele alındı. Suriye'nin bölünmesi yönündeki girişimlere dikkat çekildi ve bu amaçla atılan adımlara karşı bölge ülkelerinin ortak bir tutum sergilemesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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