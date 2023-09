Bakan Fidan: Türkiye-Kazakistan iş birliğinin önemi her geçen gün artıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kazakistan'da, mevkidaşı Nurtleu ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Jeopolitik dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde Türkiye-Kazakistan iş birliğinin önemi her geçen gün daha da artmakta.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kazakistan'da, mevkidaşı Nurtleu ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Jeopolitik dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde Türkiye- Kazakistan iş birliğinin önemi her geçen gün daha da artmakta. Kardeşlik bağımızın sağladığı karşılıklı güven ve anlayıştan güç almalı ve ilişkilerimizi her iki taraf için de daha kazançlı hale getirmeliyiz" dedi.

Resmi temasları kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı olarak Kazakistan'a ve Orta Asya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Her zaman söylüyoruz Kazakistan Avrasya coğrafyasının istikrarı ve refahı için kilit önemdedir. Bunu görmek için Kazakistan'ın jeopolitik konumunu ve enerji kaynaklarını hatırlamak yeterli. Ancak Kazakistan'ın sahip olduğu en önemli araç vizyonudur. Kazakistan zenginliğini halkının geleceği için kullanmakta, ülkenin altyapısına ve genç nüfusuna yapılan yatırımın sonuçlarını biz de görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Bu güzel ülke aynı zamanda coğrafi konumunu ve imkanlarını uluslararası güvenlik ve refaha katkı amacıyla seferber ediyor. Küresel enerji güvenliğine katkı sağlıyor, ticaret yollarının kısalması ve daha etkin hale gelmesi için çaba harcıyor. Çok taraflı platformlarda yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstleniyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum Kazakistan'ın böyle bir vizyonla yönetilmesi Türkiye olarak bize gurur ve güven veriyor" dedi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin öneminin her geçen gün artmakta olduğuna dikkat çeken Fidan, "Afganistan'daki durumdan Ukrayna'daki savaşa Türkiye ve Kazakistan'ın istişare edeceği pek çok konu var. Tabii ki jeopolitik dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde Türkiye-Kazakistan iş birliğinin önemi her geçen gün daha da artmakta. Siyasetçiler olarak bizim başta görevimiz ortaklığımızı daha da derinleştirmektir. Kardeşlik bağımızın sağladığı karşılıklı güven ve anlayıştan güç almalı ve ilişkilerimizi her iki taraf için de daha kazançlı hale getirmeliyiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev geçen yıl ülkemizi ziyaret etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmüştü. Bu ziyaret vesilesiyle ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması kararlaştırılmıştı. İlişkilerimiz giderek kurumsallaşıyor ve derinleşiyor. Ticaret hacmimizde 2022'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 oranında bir artış kaydettik. Bu yıl da bu eğilim güçlenerek devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri hedef olan 10 milyar dolar ticaret hacmi artık uzak bir hedef değil. Toplamda 5 milyar doları aşan yatırımlarımızla Kazakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biriyiz" şeklinde konuştu.

"ASYA VE AVRUPA ARASINDA TİCARİ VE EKONOMİK ETKİLEŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN BİR KONUMA SAHİBİZ"

Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un öneminin ger geçen gün arttığına dikkat çeken Bakan Fidan, "Savunma sanayii alanında iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. İnşaat sektörümüz altyapı alanında önemli projeler üstlenmeye hazır. Asya ve Avrupa arasında ticari ve ekonomik etkileşimi kolaylaştıran bir konuma sahibiz. Ulaştırma ve ticaretin önündeki engelleri kaldırarak bu alandaki potansiyelimizi hayata geçirebiliriz. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor'un önemi her geçen gün artıyor. Enerji alanında da iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir strateji ile derinleştirmek için beraber çalışmaktayız" dedi.

"KAZAKİSTAN'A DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kazakistan Türk dünyasının entegrasyonuna öteden beri katkı sağlayan ülkelerin başında gelmekte olduğunu belirten Fidan, "Aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10'uncu zirvesi kasım ayında Kazakistan'da düzenlenecek. Bugün bu zirvenin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle yapacakları ziyaretin hazırlıklarını da ele aldık. Teşkilatın kurumsal yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdik. Kazakistan zirve vesilesiyle Türk Devletleri Teşkilatı Genel Başkanlığı'nı üstlenecek. Biz de bu dönemde Kazakistan'a destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"FETÖ'YE KARŞI HEP BERABER UYANIK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Uluslararası ve bölgesel konuların da görüşüldüğünü ifade eden Bakan Fidan, "Güncel meselelere yönelik bakış açılarımızın uyuştuğunu memnuniyetle tespit ettik. Uluslararası ve bölgesel örgütlerdeki iş birliğimizi derinleştirmek hususunda mutabık kaldık. Türkiye kardeş Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen seneki ziyareti sırasında bunu en kuvvetli şekilde ifade etmişlerdir. Sayın Tokayev'in dirayetli liderliğinde yürütülen reform çalışmalarını yakından takip ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Diğer konularda olduğu gibi bu hususlarda da kardeş Kazakistan'ın yanındayız. Bugün tabii ki ortak düşmanımız FETÖ terör örgütü ile mücadelede atılması gereken adımları da görüştük. Bu sinsi terör örgütünü gayet iyi tanımaktayız. Türkiye'de ve diğer ülkelerde devleti ele geçirmek için neler yaptıklarını, hangi metotları kullandıklarını ve kimlerin taşeronluğunu yürüttüklerini biliyoruz. Bu hain örgüte karşı hep beraber uyanık olmamız gerekiyor. Bu hususta da gereken tüm desteği vermeye hazırız" dedi.