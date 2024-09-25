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Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı

Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Fidan'ın toplantıya katılımı, Türk dış politikasının uluslararası platformlarda etkinliğini artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Toplantıda, Türk Devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel meseleler ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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