Bakan Fidan: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin kalıcı bir barışa evrilmesini umut ediyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Rusya- Ukrayna müzakerelerinin süratli bir şekilde ateşkese ve ardından kalıcı bir barışa evrilmesini de umut ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar Moskova'da bulunmaktan memnuniyeti dile getirerek, "Dün önemli görüşmelerimiz oldu. Sayın Putin tarafından kabul edildim. Kendilerine Sayın Cumhurbaşkanımızın en içten selamlarını ve değerli mesajlarını ilettim" dedi.

Bakan Fidan, ayrıca İstanbul'daki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı danışmanı Vladimir Medinski, diğer Rus yetkililerle ve Rusya'da faaliyet gösteren bazı Türk iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. Ziyaretin, Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkileri derinlemesine ele alınmasına imkan verdiğini vurgulayan Fidan, bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ekibiyle ikili ilişkileri ele alma imkanı bulduklarını bildirdi.

'İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK ARZUSUNDAYIZ'

Bakan Fidan, Lavrov'la görüşmesinin çok verimli geçtiğini kaydederek, "Coğrafyamız çok hızlı bir şekilde değişiyor. Böyle bir dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bölgemizde istikrar ve güvenliğin sağlanmasında her zamankinden daha önemli bir rol oynamakta. Gündemimizde yer alan tüm konuları her seviyede doğrudan ve samimiyetle ele alabiliyoruz. Liderlerimiz arasında yıllara dayanan özenle ve samimiyetle inşa edilmiş sağlam bir ilişki var. Rusya'yla ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında son derece önemli bağlarımız bulunuyor. Buna ilişkin bir takım verileri Sayın Lavrov da kendi konuşmasında sizlerle paylaştı" diye konuştu.

Rusya'dan doğal gaz tedarikimizin sürdürülmesi ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin bir an önce faaliyete geçmesi için çaba sarf ettiklerini aktaran Fidan, "İkili ilişkilerimizi jeopolitik sınamalardan etkilenmeyecek biçimde derinleştirmek arzusundayız. Her iki taraf da bu anlayışla devam edeceğiz" dedi.

'RUSYA-UKRAYNA HATTINDA ATEŞKES VE BARIŞ UMUT EDİYORUZ'

Bakan Fidan, Moskova'da görüşmelerinde Rusya- Ukrayna Savaşı'nın da önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Sayın Putin, bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır. Görüşmelerde mutabık kalınan takasın geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. İlerleyen süreçte müzakerelerin süratli bir şekilde ateşkese ve ardından kalıcı bir barışa evrilmesini de umut ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tüm taraflara ifade ettiği üzere Türkiye bu süreçte her türlü desteği vermeye her daim hazırdır. Buradaki temaslarımda müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu da ifade ettim. Buna ilaveten Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine verdiğimiz önemin de altını bir kez daha çizdim. Bu konuda da Rus dostlarımızla temasta kalmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'SURİYE'NİN İSTİKRARA KAVUŞMASI İÇİN ÇABA HARCAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Suriye konusunda da değerlendirme yapan Fidan, "Değerli dostum Lavrov'la uluslararası meseleleri de ele alıyoruz. Son 5 aylık dönemde Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrar ile güvenliğin tesisi bakımından önemli gelişmeler yaşandı. Suriye yönetimi yürütülen dezenformasyon kampanyalarına rağmen halkının ve uluslararası toplumun desteğini büyük ölçüde temin etmiş durumda. Suriye yönetiminin terörle ve organize suçlarla mücadele alanlarındaki kabiliyet ve imkanlarını da her geçen gün daha da geliştirdiğini görüyoruz. Tüm askeri grupların ulusal bir ordu ve merkezi bir komuta altında bir araya getirilmesi yönündeki çabaları da destekliyoruz. Amerika ve Avrupa Birliği'nin yaptırımların kaldırılması yönünde aldığı kararlar da son derece önemlidir" diye konuştu.

Bakan Fidan, Türkiye ile Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaptırımların kaldırılmasını teminen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bu çabaların sonuç vermesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bahsettiğim tüm bu konuları bugünkü görüşmemizde Sayın Levrov'la ele alma imkanımız oldu. Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Eş zamanlı olarak Suriye halkının refah ve istikrara kavuşması için çaba harcamayı sürdüreceğiz. Sayın Lavrov'la Suriye meselesine ilave olarak yine bölgedeki en önemli şu anda kanayan yara Gazze meselesini, Filistin meselesini de ele alma imkanımız oldu. Orada devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde her zaman ifade ediyoruz, İsrail'i de içine alacak büyük bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil."

LAVROV: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Bakan Fidan başkanlığındaki heyeti Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Fidan'la yaptığı görüşmede, Rus-Türk iş birliğini engellemeye yönelik dış girişimlere rağmen Moskova'nın ortak projeleri hayata geçirmekte kararlı olduğu mesajını verdiğini söyledi.

Rusya'nın Türkiye'ye Ukrayna çözümündeki desteği için minnettar olduğunu belirten Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sürmesine ilgi duyduğunu aktardı. Lavrov, Ukrayna ordusunun Rusya'daki sivil altyapıya saldırılarını sürdürdüğünü dile getirerek, tüm bu saldırıların ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği misilleme bombardımanlarının doğal olduğunu kaydetti.