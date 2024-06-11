Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü.
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