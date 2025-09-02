Haberler

Fidan, Pekin'de Anma Törenine Katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Çin'in başkenti Pekin'de, 'İkinci Çin-Japon Savaşı'nın 80'inci yılı dolayısıyla düzenlenecek anma törenine katılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Bakan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yarın Pekin'de düzenlenecek 'İkinci Çin-Japon Savaşı Zaferi Anma Günü' törenine katılacak. Bakan Fidan'ın söz konusu törene katılımı, Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk katılım olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
