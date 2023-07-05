Bakan Fidan, Özbekistanlı ve Malezyalı mevkidaşlarıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Özbekistan ve Malezya Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
- Bakan Fidan, Özbekistanlı ve Malezyalı mevkidaşlarıyla görüştü
BAKÜ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ve Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Toplantısı'nın ardından temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov ve Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Dünya