Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Özbekistan'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için gittiği Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile görüşme gerçekleştirdi. İki bakan arasındaki buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fidan'ın ziyaretinin detayları ve ikili görüşmelerin sonuçları ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile bir araya geldi.