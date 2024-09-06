Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova'da KFOR Karargahını Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'nın başkenti Priştine'deki resmi temasları kapsamında NATO liderliğindeki Kosova Gücü (KFOR) Karargahını ziyaret etti ve Komutan Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan bilgi aldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kosova'nın başkenti Priştine'de NATO liderliğindeki Kosova Gücü (KFOR) Karargahını ziyaret etti. Bakan Fidan, Komutan Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan bilgi aldı.