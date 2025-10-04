Bakan Fidan, İsrail'de Alıkonulan Vatandaşların Yurda Dönüşünü Açıkladı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İsrail tarafından alıkonulan diğer vatandaşların da yurda dönüşleri için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'a ulaştı. Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor. İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular" dedi.