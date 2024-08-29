Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.