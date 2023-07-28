Bakan Fidan: İşbirliğimizi genişletmeye ve derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz

Resmi ziyareti kapsamında Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "Macaristan ile ikili ve çok taraflı platformlarda yakın iş birliğimiz mevcut. İlişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararımızı bu yılın başında duyurmuştuk. Bu istikamette iş birliğimizi her alanda genişletmeye ve derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

Budapeşte'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Bakan Fidan, "Yeni görevimde ilk ziyaretlerimden birini Macaristan'a gerçekleştirmekten büyük memnuiyet duyuyorum. Daha önce telefonda da değerli dostum Peter'e söz verdiğim gibi bugün buradayız. Bu stratejik ortağımız, dostumuz ve müttefikimiz olan Macaristan'la ilişkilerimize verdiğimiz önemin bir göstergesidir" dedi.

"ÇOK VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Macaristan ziyaretine Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek başladığını ifade eden Bakan Fidan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ziyaretimize Birinci Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi'nde şehit düşen askerlerimizin huzuruna çıkarak başladık. Savaşın başlangıcının 109'uncu yıl dönümündeyiz. Başta Galiçya Cephesi olmak üzere vatan ve millet uğruna en büyük fedakarlığı yapan şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehitlik ziyaretimin ardından Sayın Szijjarto'nun daveti ile Macaristan Dışişleri Bakanlığı'nın yeni diplomatlarına seslenme imkanı buldum. Sayın Bakanla çok verimli görüşmeler yaptık. Macaristan ile köklü ilişkilerimiz ve tarihi bağlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti adıyla imzaladığımız ilk anlaşma da Macaristan ile olan dostluk anlaşmamız, tarihi 18 Aralık 1923. İkili ve çok taraflı platformlarda yakın iş birliğimiz mevcut. İlişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararımızı bu yılın başında duyurmuştuk. Bu istikamette iş birliğimizi her alanda genişletmeye ve derinleştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

"ÜST DÜZEY ZİYARETLER SON DÖNEMDE HIZ KAZANDI"

"Ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretler son dönemde hız kazandı. Cumhurbaşkanı Sayın Novak, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti çerçevesinde Mart ayında ülkemize resmi bir ziyarette bulundu. Başbakan Sayın Orban'ı Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlama töreni vesilesiyle ülkemizde ağırlama fırsatı bulduk. Sayın Bakan Szijjarto ise ülkemizde meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek amacıyla Şubat ayında ülkemize geldi. Önümüzdeki dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerimiz devam edecek. Yüksel Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısını Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Orban başkanlıklarında bu yılın sonunda Macaristan'da düzenlemeyi planlıyoruz. Bu toplantı vesilesiyle 2024 yılında kutlayacağımız Türkiye-Macaristan kültür yılının açılış etkinliğini de gerçekleştirmeyi öngörüyoruz."

"İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ATILABİLECEK ADIMLARI ELE ALDIK"

"Bugünkü görüşmelerimizde işbirliğimizin her alanında geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 3 buçuk milyar dolara ulaşmıştı, hedefimiz ise 6 milyar dolar. Ekonomik ilişkilerimizi Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasıyla kapsamlı bir şekilde ele almaktayız. Geçtiğimiz yıl test ettiğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısını da en kısa zamanda ülkemizde gerçekleştireceğiz. Bu konuda az önceki görüşmemizde Sayın Bakan ile de fikir birliğine vardık. Yatırımcılarımızın Macaristan'a artan ilgisinden büyük memnuniyet duymaktayız. Devam eden ve planlanan yatırımlarla birlikte buradaki Türk yatırımlarının önümüzdeki yıllarda 3 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Macar firmalarının da Türkiye'deki yatırımlarının arttığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ayrıca ulaştırma konularını da görüştük. Enerji alanında iş birliğimizi artırmaya hazır olduğumuzu da vurguladık. Eğitim önem verdiğimiz iş birliği alanlarından biridir. Macaristan'da okuyan öğrencilerimiz ülkelerimiz arasında köprü oluşturmaktadır. Halihazırda binin biraz üzerinde öğrencimiz Macaristan'da okumakta. Maarif Vakfı'mızın Macaristan'da bir okulu var. Macar makamlarına desteği için ayrıca teşekkür ediyorum. Toplantıda da teşekkür etme imkanı buldum."

"Geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden Macar turist sayısındaki artış memnuniyet verici. Görüşmelerimizde geniş bir coğrafyada ekonomik ve ticari ortaklığımızı geliştirme ve iş birliği imkanlarını da ele alma fırsatımız oldu. İki NATO müttefiki olarak savunma sanayi iş birliğimizi geliştirmeye önem vermekteyiz. Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde yer alıyor. Pek çok konuda benzer yaklaşımlara sahip olmaktan da büyük memnuniyet duymaktayız. İki ülkenin bu yaklaşımları bir sinerji oluşturmakta."

"ZİYARETİMİN DOSTLUĞUMUZUN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKIDA BULUNACAĞINA İNANIYORUM"

"Macaristan'ın gözlemci üye olarak yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın gündemindeki konuları da görüşme imkanımız oldu. Macaristan'a teşkilatın çalışmalarına sağladığı katkılar için ayrıca teşekkür ediyoruz. Macaristan, Türkiye-AB ilişkilerinin ve katılım sürecimizin stratejik önemini en iyi anlayan ülkelerden biri. 2024'ün ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Macaristan'ın bu sürece değerli katkı ve desteğinin devam edeceğine inanıyoruz. Bu ziyaretimin iş birliğimizin ve dostluğumuzun güçlendirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği için ayrıca teşekkür ediyorum."