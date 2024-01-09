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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'da görüşmeler yaptı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgız Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgız Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'te Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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