Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Slot ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kenti ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.