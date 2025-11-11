Bakan Fidan, Gürcistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

BAKAN FİDAN, GÜRCİSTANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, Bakan Fidan'a taziye dileklerini iletti.