Bakan Fidan, Gürcistanlı Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefon görüşmesi yaptı ve askeri kargo uçağının düşmesi hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'yle bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, Bakan Fidan'a taziye dileklerini iletti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya