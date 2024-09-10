Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Arap Ligi Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, Arap Ligi'nin 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak bölgesel meseleleri görüşmek üzere diğer bakanlarla bir araya geldi. Bu toplantının, Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir platform olması bekleniyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.