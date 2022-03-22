Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile İslamabad'da bir araya geldik. Kıbrıs Türklerinin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Dünya

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