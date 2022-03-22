Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal Bin Farhan'la görüştük. İlişkilerimizi daha da geliştirmek amacıyla birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya