Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü Kamboçya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Kamboçya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Kamboçya'dan ayrılmadan önce Rus mevkidaşım Lavrov'la görüştüm. Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldık' ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Dünya Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov Kamboçya Rusya Dünya Güncel Haberler

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