Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüştü.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair ekonomik ilişkileri, savunma sanayii işbirliğini ve Ukrayna'yı görüştüklerini belirtti.