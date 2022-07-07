Bakan Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Bakan Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile görüştüENDONEZYA, (DHA)- Endonezya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile görüştü
ENDONEZYA, (DHA)- Endonezya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi.
Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Meksikalı mevkidaşımla üst düzey ziyaretlerin hazırlıkları ve Ukrayna dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık' ifadelerini kullandı.
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