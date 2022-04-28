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Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PARLATINO'nun yeni Başkanı Arjantinli Senatör Silvia del Rosairo Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PARLATINO'nun yeni Başkanı Arjantinli Senatör Silvia del Rosairo Giacoppo, İcra Sekreteri Elias Castillo ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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