Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yle görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yle görüştü

AA - Dünya
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Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yle görüştü.

Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

Görüşmeden detaylar

LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yle görüştü.

AA / Dünya

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