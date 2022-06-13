Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yle görüştü
AA - Dünya
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Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yle görüştü.
Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması
Görüşmeden detaylar
LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yle görüştü.
AA / Dünya