Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'yle görüştü Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yle görüştü. Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yle görüştü. AA / Dünya Dünya Güncel Haberler

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