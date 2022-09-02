Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belgrad'daki günümüze Karadağ Başbakanı Abazovic ile görüşerek başladık. Balkanların istikrarı ortak önceliğimiz. Ekonomik ilişkilerimizi de ele aldık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya