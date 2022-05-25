Bakan Çavuşoğlu, İsrailli Bakanlarla bir araya geldi - Haberler

İsrail'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Esawi Frej ile çalışma yemeğinde bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya