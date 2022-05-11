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Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Bakan Çavuşoğlu, Fas'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Fas'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Fas'a geldi.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Marakeş'teyiz" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ, Fas, Dünya, Haberler

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