Bakan Çavuşoğlu: Destekleriniz bize güç verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Katar'ın başkenti Doha'da En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'na katıldı. Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen destekler için teşekkür ederek, "Samimi uluslararası dayanışma içimizi ısıtıyor ve bize güç veriyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Doha'da En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu derin bir üzüntü içinde olduğunu belirterek, "6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusunda iki deprem meydana geldi, ulusumuz bugün derin üzüntü içinde. Ancak, samimi uluslararası dayanışma kalbimizi ısıtıyor ve bize güç veriyor. En az gelişmiş ülkeler en karanlık günlerde destek ve dayanışma sunan ilk ülkeler arasındaydı. Bu yardım elinin, bazı durumlarda, önemli bir fedakarlık olduğunu biliyoruz. Türk ulusu bunu asla unutmayacak. Depremlerden sonra dayanışmanız, bir kez daha kalplerde en gelişmiş ve cömert olduğunuzu gösterdi. Türkiye'deki kardeşleriniz sizlere teşekkür ediyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 21. yüzyılda dahi açlığın devam ettiğini, bunun sona ermemesinin bir utanç olduğunun altını çizerek, "En az gelişmiş ülkeleri geride bırakamayız, daha fazla gecikmeden harekete geçmeliyiz. Birincisi gıda güvenliği. 21. yüzyılda açlığın bitmemesi bir utançtır. Küresel ekonomik ve finansal sistemde reform yapılmalıdır. En az gelişmiş ülkeler, sebep olmamalarına rağmen iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerdir. İklim değişikliğiyle mücadele etmenin yollarını bulmalıyız" dedi.