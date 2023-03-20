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Bakan Çavuşoğlu'dan Brüksel'de ikili görüşmeler

Dünya Haberleri

Bakan Çavuşoğlu'dan Brüksel'de ikili görüşmeler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlenecek Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlenecek Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'dan Sorumlu Özel Temsilcisi Toivo Klaar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner ile bir araya geldi. Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Brüksel'de görüştüğümüz AB'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan'dan Sorumlu Özel Temsilcisi ve BM Kalkınma Programı Başkanıyla, bölgesel konular ile deprem sonrası yeniden imar sürecini ele aldık" dedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Belçika Brüksel Dünya Haberler

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