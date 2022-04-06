Bakan Çavuşoğlu Belçika'da
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki savaşı ve güncel küresel gelişmeleri ele alacağımız NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Brüksel'deyiz" ifadelerini kullandı.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
Demirören Haber Ajansı / Dünya