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Bakan Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile bir araya geldi

Bakan Bolat, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Kudratov ile bir araya geldi
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ile bir araya geldi.

Bakan Bolat görüşmeyle ilgili olarak, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı marjında Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Laziz Kudratov ile bir araya gelerek ikili ilişkilerimizi ele aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma noktasında dengeli, etkin ve sonuç odaklı adımlar atmaya devam ediyoruz.

Türk dünyasının kalkınan ülkelerinden biri olan Özbekistan ile Tercihli Ticaret Anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve müteahhitlik alanındaki iş birliğimizi güçlendirme noktasındaki çalışmalarımızı ve kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Ticaret Bakanı Dış Politika Kırgızistan Özbekistan Ömer Bolat Ekonomi Dünya

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