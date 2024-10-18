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Bakan Bolat, Kırgızistan'da Tarih Müzesini Ziyaret Etti

Bakan Bolat, Kırgızistan'da Tarih Müzesini Ziyaret Etti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısı kapsamında Ulusal Tarih Müzesini ziyaret etti ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesini ziyaret etti.

Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı kapsamında gittiği Kırgızistan'da bir dizi resmi resmi temasta bulundu. Toplantı sonrasında Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesinin bahçesinde fidan dikimi gerçekleştiren Bakan Bolat, "Türk Devletleri Teşkilatı 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı vesilesi ile bulunduğumuz Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin bakanları ile birlikte milli birliğimizin ve beraberliğimizin bir nişanesi olarak Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesinin bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdik.

Köklü tarihimizden ve değerlerimizden birçok izin bulunduğu Bişkek'teki Müze Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilerek Kırgızistan'a ve Türk dünyasına kazandırılmıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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