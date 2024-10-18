Üye Girişi
Haberler

Bakan Bolat, Kırgızistan'da Kazakistan ile Ekonomik İlişkileri Görüştü

Bakan Bolat, Kırgızistan'da Kazakistan ile Ekonomik İlişkileri Görüştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı Nurlan Baibazarov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendirdi ve Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın imzalanması konusunda mutabakata vardı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baibazarov ile görüştü.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı çerçevesinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Sayın Nurlan Baibazarov ile bir araya geldik.

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ve potansiyel yatırım alanlarını değerlendirerek, TDT bünyesinde müzakereleri tamamlanan Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını (DEPA) imzalama konusunda mutabık kaldık. Türk Devletler Teşkilatı çatısı atlında attığımız adımların ve iki ülke olarak attığımız ortak adımların iş birliğimizi daha da ileriye taşımaya önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Başbakan Yardımcısı Ticaret Bakanı Kırgızistan Kazakistan Ömer Bolat Diplomasi Politika Ekonomi Dünya

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Bu da Bakan Şimşek'in tasarrufu: Arkadaşlara dedim ki...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var? Ankaralı Namık neden öldü, sebebi ne? Ankaralı Namık kimdir? Şevval Sam Konak Belediyesi'nden ne kadar alacak? 29 Ekim konseri için kaç TL alıyor? Dr. Fırat Sarı hangi hastanede çalışıyordu? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hangi hastanede? Gökhan Dinçer kimdir, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan adayı Gökhan Dinçer nereli? Hepsiburada ne zaman kuruldu? Hepsiburada Türk şirketi mi? Avcılar Hospital olayı nedir? ''Yenidoğan Çetesi''nin çalıştığı hastanelerin isimleri! Hepsiburada satıldı mı? Hepsiburada kime satılıyor, ne kadara satıldı? Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesinin adı ne? (Yenidoğan Çetesi) Avcılar Hospital kimin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.