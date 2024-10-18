Bakan Bolat, Kırgızistan'da Kazakistan ile Ekonomik İlişkileri Görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baibazarov ile görüştü.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı çerçevesinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Sayın Nurlan Baibazarov ile bir araya geldik.

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ve potansiyel yatırım alanlarını değerlendirerek, TDT bünyesinde müzakereleri tamamlanan Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını (DEPA) imzalama konusunda mutabık kaldık. Türk Devletler Teşkilatı çatısı atlında attığımız adımların ve iki ülke olarak attığımız ortak adımların iş birliğimizi daha da ileriye taşımaya önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.