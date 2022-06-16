Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos görüştü.
Demirören Haber Ajansı / Dünya