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Bakan Akar, Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü

Dünya Haberleri

Bakan Akar, Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yaptığı ziyarete eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belgrad'da Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yaptığı ziyarete eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belgrad'da Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic'in görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Hulusi Akar Sırbistan Dünya Haberler

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