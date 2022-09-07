Bakan Akar, Sırbistanlı mevkidaşıyla görüştü Dünya Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yaptığı ziyarete eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belgrad'da Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yaptığı ziyarete eşlik eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belgrad'da Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic'in görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya Hulusi Akar Sırbistan Dünya Haberler

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