Bakan Akar, Almanya'daki savunma bakanları toplantısını değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Akar, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirilen " Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Umutluyuz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki de Ukrayna ve Rusya liderlerinin bir araya gelmesi mümkün olacak" dedi.

40'dan fazla ülkenin katılımıyla Ukrayna'ya yönelik savunma ve güvenlik istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Akar toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı. Toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Akar, "Başta Sayın Reznikov olmak üzere diğer savunma bakanları ile de görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Dünya