Bahreyn Veliaht Prensi Gazze'ye Yardım Çağrısı Yaptı

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Gazze'ye tıbbi ve insani yardım, gıda, ilaç, su, elektrik girişi için acil yardım koridorlarının açılması gerektiğini belirtti. Al Halife, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden şiddet olaylarından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Gazze'ye, tıbbi ve insani yardım, gıda, ilaç, su, elektrik girişi için acil yardım koridorlarının açılması gerektiğini belirtti.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Veliaht Prens, bölge turu kapsamında Bahreyn'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Gazze'deki son durum ele alındı.

Al Halife, burada yaptığı konuşmada, Gazze'ye tıbbi ve insani yardım, gıda, ilaç, su, elektrik girişi için acil yardım koridorlarının açılması, sivillerin korunması ve gerilimin durdurulması gerektiğini kaydetti.

Al Halife, ülkesinin, kapsamlı barış için yürütülen çalışmalara verdiği desteği yinelerken bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden şiddet olaylarından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Blinken, bölge turu kapsamında önce İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşmüş, ardından Ürdün'de Kral 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar'da da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.