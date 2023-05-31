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Bahreyn Kralı el-Halife'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Bahreyn Kralı el-Halife'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı el-Halife, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Bahreyn Dünya Haberler

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