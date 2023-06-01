Bahreyn Kralı el-Halife, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı el-Halife görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.