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Bahreyn Kralı el-Halife, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Bahreyn Kralı el-Halife, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı el-Halife görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Kralı el-Halife görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Bahreyn Dünya Haberler

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