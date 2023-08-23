Bahreyn'de ambulans kaçıran şahıs yakalandı

Bahreyn'de tedavi gördüğü hastaneden ambulans kaçıran şahıs emniyet güçlerince yakalandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, tedavi gördüğü hastaneden ambulansı çalan 23 yaşındaki şahsın başkent Manama'daki polisler tarafından yakalandığı belirtildi.

Bu arada söz konusu şahsın ambulansı kaçırdığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.