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Bahmut'ta Su-24M bombardıman uçağı düşürüldü

Dünya Haberleri

Bahmut'ta Su-24M bombardıman uçağı düşürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yerel saatle 01.30 sıralarında Bahmut bölgesinde Rus Su-24M tipi bombardıman uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yerel saatle 01.30 sıralarında Bahmut bölgesinde Rus Su-24M tipi bombardıman uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetlerine bağlı uçaksavar füze birimleri bu gece bir Rus Su-24M bombardıman uçağını imha etti. Müdahale saat 01: 30 sularında Bakhmut yönünde gerçekleşti" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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