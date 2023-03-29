Bahmut'ta Su-24M bombardıman uçağı düşürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yerel saatle 01.30 sıralarında Bahmut bölgesinde Rus Su-24M tipi bombardıman uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetlerine bağlı uçaksavar füze birimleri bu gece bir Rus Su-24M bombardıman uçağını imha etti. Müdahale saat 01: 30 sularında Bakhmut yönünde gerçekleşti" denildi.