Bahçelievler'deki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi
İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıkarken, yaralıların tedavisi devam ediyor.
İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, yaralanan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden yaralının, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Bal olduğu öğrenildi.
Patlamada, Özgür Çoban ve Ömer Özdemir yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA / Dünya