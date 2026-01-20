Bahçeli: 'Fırat'ın doğusunda da terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalıdır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sadece Fırat'ın batısı değil doğusu da, Ayn el Arab'tan Kamışlı'ya kadar bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalıdır." dedi.

20 Ocak'ta partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Şam yönetiminin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı başlattığı operasyonlara değinen Bahçeli, "SDG ve YPG, yuvalandığı sahalardan Suriye ordusunun müessir mücadele yeteneğiyle sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından sürülüp çıkarılmıştır" dedi.

Halep'in yanı sıra Rakka ve Deyrizor'un "esaret, baskı, dayatma ve işgalden" kurtarıldığını savunan Bahçeli, "10 Mart mutabakatına direnç gösteren, her fırsatta ayak sürüyen, dış tesirlilerle masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG ve YPG, kapsamlı bir süpürme harekâtıyla tutulduğu alanlardan zora ve silaha dayalı olarak defedilmiştir" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Şam yönetimi 6 Ocak'ta Halep'in doğu kırsalında başladığı operasyonlarla Kürt silahlı güçlerini Fırat nehrinin doğusuna püskürttü.

Bir hafta sonra Fırat'ın doğusunu hedef alan operasyonların 18 Ocak'ta imzalanan ateşkesle sona ermesi bekleniyordu.

Suriye'de Savunma Bakanlığı Rakka ve Deyrizor vilayetlerinin tamamını kontrol altına aldığını açıkladı.

Buna göre ülkenin en kuzeydoğusunda yer alan Haseke vilayetinin doğu kesimleri SDG'nin kontrolünde kalmaya devam ediyor.

Bahçeli konuşmasında, "Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye'miz adına son derece müsbet ve kayda değerdir" diye ekledi.

Suriyede herkesin "eşit hak ve yükümlülüklere sahip olması" çağrısında bulunan MHP lideri, "en önemli ortak paydanın suriye vatandaşlığı olacağı konusunda tüm sosyal kesimlere güvence verilmesi gerektiğini belirtti.