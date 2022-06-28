Bağımsız Soruşturma: Yunan polisi sığınmacılara eziyet edip Türkiye'ye gönderiyor

Dünya medyasında önde gelen İngiliz, Fransız ve Alman medya kuruluşları ile Hollandalı bir sivil toplum kuruluşunun ortak yürüttüğü ve bugün raporunun yayınladığı mülteci soruşturmasına göre, Yunanistan polisinin bazı çetelerle Meriç Nehri'ni geçen mültecilere eziyet uygulayan operasyonlar yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma raporunda bazı mültecilerin polis ve bu çete liderleri tarafından işe alınıp 25 günlük vize karşılığında diğer mültecileri dövdüğü, soyduğu ve saldırdığı belirtildi.

İngiltere merkezli Guardian, Fransa merkezli Le Monde, Almanya merkezli Der Siegel ile ARD Report München medya kuruluşları ve Hollandalı bilgi edinme üzerine faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Lighthouse Reports; Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilerin uğradığı eziyeti ortaya koyan soruşturma raporunu açıkladı. Buna göre, Yunanistan polisi bazı çetelerle işbirliği yaparak mültecilerden bazılarını alı koyup bu kişilere Türkiye'den Meriç Nehri'ni geçen diğer mültecileri zorla dövdürdüğü, soydurduğu ve lastik botlarla yasadışı bir şekilde nehrin karşı kıyısına geri gönderdiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya