Bağdat'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlaması
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü, Bağdat'ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Irak Ulaştırma Bakanı, Irak Dışişleri Bakanlığı Vekili ve yabancı misyon temsilcileri de resepsiyona katıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği binasında düzenlendi.
Resepsiyona Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Irak Dışişleri Bakanlığı Vekili Hişam Alevi, Iraklı bazı milletvekilleri, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'ın yanı sıra Bağdat'ta bulunan yabancı misyon temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA / Dünya