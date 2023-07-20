Bağdat'ta Sadr Grubu Destekçileri İsveç'teki Kur'an-ı Kerim Saldırısını Protesto Etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Grubu destekçileri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı bugün yapılması planlanan saldırıyı protesto etti. Tansiyonun yükseldiği eylemde göstericiler, büyükelçilik binasının bazı bölümlerini ateşe verdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr Grubu destekçileri, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı bugün yapılması planlanan saldırıyı protesto etti. Tansiyonun yükseldiği eylemde göstericiler, büyükelçilik binasının bazı bölümlerini ateşe verdi.

İsveç polisinin Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağına yönelik bugün gerçekleşmesi planlanan eyleme izin vermesinin ardından Irak'ta tansiyon yükseldi. Başkent Bağdat'ta Şii din adamı Mukteda Sadr'ın liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin kurduğu bariyerleri yıkan protestocular, büyükelçilik binasının bazı bölümlerini ateşe verdi. Binadan dumanlar yükselirken protestocular saldırı girişimine karşı "Kur'an' a evet" sloganları attı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protestocuların eylemi kınandı. Bağdat'taki eylemin diplomatik misyon temsilciliklerinin güvenliğini tehdit etme kapsamına girdiğini belirtilen açıklamada, eylemi gerçekleştirenlerin tespit edilerek cezalandırılması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise elçilik görevlilerinin güvende olduğu aktarıldı. - BAĞDAT