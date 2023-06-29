Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e tepki

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İsveç Büyükelçiliği önünde toplanarak, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Protestoculardan bazıları büyükelçilik binasının bahçesine girerek eylemini sürdürdü. Iraklı liderlerin çağrısı üzerine Sadr Hareketi Gösteri Komisyonu tarafından yarın düzenlenecek bir gösteri bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İsveç Büyükelçiliği önünde toplanarak, Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Iraklı kalabalık bir grup, Bağdat'ın merkezinde bulunan İsveç Büyükelçiliği önüne gelerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemi protesto etti.

Protestoculardan bazıları büyükelçilik binasının bahçesine girerek eylemini sürdürdü.

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemden dolayı İsveç'in Bağdat Büyükelçisinin kovulması ve büyükelçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Liderlerinin çağrısı sonrası Sadr Hareketi Gösteri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, gösterinin yarın düzenleneceği bildirilmişti.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakan Iraklının ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatı vermişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı da yayınladığı yazılı açıklama ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemi kınamıştı.