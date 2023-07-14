Bağdat'ta ABD Büyükelçisi Protesto Edildi
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Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınında toplanan Şii milis gruplarına bağlı kişiler, ABD Büyükelçisi'ni ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle protesto etti. Göstericiler, ABD'ye hayır sloganları atarak Büyükelçinin Irak'ın iç işlerine karışmamasını istedi. Şii milis güçlerinin taraftarları olan protestocular, ABD Büyükelçiliğine baskın düzenlemekle tehdit etti.
Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge yakınında toplanan bazı Şii milis gruplara bağlı kişiler, ABD Büyükelçisi'ni "ülkenin iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle protesto etti.
Onlarca gösterici, yabancı misyonların da bulunduğu Yeşil Bölge'nin yakınında bir araya geldi. Burada "ABD'ye hayır" sloganları atan eylemciler, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski'nin " Irak'ın iç işlerine karışmamasını" istedi.
Şii milis güçlerinin taraftarları olan protestocular, Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine baskın düzenlemekle tehdit ederken, Irak güvenlik güçleri gösteri alanında güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı.
Önlemler kapsamında Yeşil Bölge de trafiğe kapatıldı.