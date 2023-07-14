Bağdat'ta ABD Büyükelçisi Protesto Edildi

Bağdat'taki Yeşil Bölge yakınında toplanan Şii milis gruplarına bağlı kişiler, ABD Büyükelçisi'ni ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle protesto etti. Göstericiler, ABD'ye hayır sloganları atarak Büyükelçinin Irak'ın iç işlerine karışmamasını istedi. Şii milis güçlerinin taraftarları olan protestocular, ABD Büyükelçiliğine baskın düzenlemekle tehdit etti.